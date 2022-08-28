Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО і США мають посилити присутність в Арктиці через Росію – Столтенберг

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 17:08

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що НАТО і Сполучені Штати мають посилити присутність в Арктиці на тлі зростання військової активності Росії в регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив у коментарі Welt am Sonntag.

"НАТО має посилити свою присутність в Арктиці", – вважає генсек Альянсу, не уточнивши, що має на увазі.

Кілька днів тому Столтенберг під час візиту до Канади зазначив, що можливості Росії на Крайній Півночі є стратегічною проблемою для НАТО, і Альянсу потрібна сильна союзницька присутність в арктичному регіоні.

Арктика є сферою інтересів для низки країн: США, Данії, Фінляндії, Ісландії, Канади, Норвегії, Швеції та Росії.

Її значення зростає через зміну клімату. Хоча потепління в регіоні може мати катастрофічні наслідки для глобального рівня моря, зменшення льоду відкрило нові судноплавні шляхи та створило можливості для видобутку енергії.

Завдяки своїй довгій арктичній береговій лінії Росія впливає на регіон зокрема шляхом розширення своєї військової присутності. Так, Москва анонсувала відкриття радянських арктичних військових баз і встановлення там сучасної зброї, зокрема надзвукової.

ВІДЕО ДНЯ

Китай також заявляє про свої інтереси в Арктиці, називаючи себе "приарктичною державою" та шукаючи шляхів розширення свого доступу з економічних та інших причин.

Як повідомлялося, Сполучені Штати планують заснувати нову посаду посла з особливих доручень, зосереджену на Арктичному регіоні.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: НАТОСШАРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Температура в будинках взимку буде на 4 градуси нижче за норму – Вітренко

відео, оновленоРосіяни вдарили 4 ракетами по Сарнах на Рівненщині

Зеленський присвоїв держнагороди міністрам, співакам, кварталівцям і журналістам УП і ЄП

На Тернопільщині зійшли вагони: рух низки поїздів обмежено

УПЛ: "Динамо" розгромно програло "Дніпру-1", "Шахтар" здобув першу перемогу

доповненоКиянам знову радять зачинити вікна: горить торф

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

НАТО
Можливості Росії в Арктиці є стратегічним викликом для НАТО - генсек
Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ
НАТО вважає, що Росія виводить винищувачі з Криму після серії вибухів – ЗМІ
Останні новини
04:18
ЗМІ: РФ випускала з Білорусі по Україні щонайменше 5 ракет
03:24
Головний дипломат ЄС: Заборона віз для всіх росіян навряд чи матиме достатньо підтримки
02:30
Маріуполь: Росіяни проводять "реконструкцію" Драмтеатру, аби приховати вбивство 600 цивільних
01:41
ОК "Південь": ЗСУ знищили російські "Ураган" і "Панцир"
00:50
Сумщина: Росіяни випустили по області майже сотню боєприпасів
00:11
На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова – джерело
23:54
У Швейцарії пропонують дозволити будівництво нових АЕС на тлі енергетичної кризи
23:21
Температура в будинках взимку буде на 4 градуси нижче за норму – Вітренко
23:00
Росіяни обстрілюють окупований Енергодар – мер
22:50
відео, оновленоРосіяни вдарили 4 ракетами по Сарнах на Рівненщині
Усі новини...