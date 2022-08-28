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НАТО і США мають посилити присутність в Арктиці через Росію – Столтенберг

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 17:08

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що НАТО і Сполучені Штати мають посилити присутність в Арктиці на тлі зростання військової активності Росії в регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив у коментарі Welt am Sonntag.

"НАТО має посилити свою присутність в Арктиці", – вважає генсек Альянсу, не уточнивши, що має на увазі.

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Кілька днів тому Столтенберг під час візиту до Канади зазначив, що можливості Росії на Крайній Півночі є стратегічною проблемою для НАТО, і Альянсу потрібна сильна союзницька присутність в арктичному регіоні.

Арктика є сферою інтересів для низки країн: США, Данії, Фінляндії, Ісландії, Канади, Норвегії, Швеції та Росії.

Її значення зростає через зміну клімату. Хоча потепління в регіоні може мати катастрофічні наслідки для глобального рівня моря, зменшення льоду відкрило нові судноплавні шляхи та створило можливості для видобутку енергії.

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Завдяки своїй довгій арктичній береговій лінії Росія впливає на регіон зокрема шляхом розширення своєї військової присутності. Так, Москва анонсувала відкриття радянських арктичних військових баз і встановлення там сучасної зброї, зокрема надзвукової.

Китай також заявляє про свої інтереси в Арктиці, називаючи себе "приарктичною державою" та шукаючи шляхів розширення свого доступу з економічних та інших причин.

Як повідомлялося, Сполучені Штати планують заснувати нову посаду посла з особливих доручень, зосереджену на Арктичному регіоні.

Теми: НАТОСШАРосіявійна
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