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НАТО и США должны усилить присутствие в Арктике через Россию – Столтенберг

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 17:08

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг считает, что НАТО и Соединенные Штаты должны усилить присутствие в Арктике на фоне роста военной активности России в регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил в комментарии Welt am Sonntag.

"НАТО должно усилить свое присутствие в Арктике", - считает генсек Альянса, не уточнив, что имеет в виду.

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Несколько дней назад Столтенберг во время визита в Канаду отметил, что возможности России на Крайнем Севере являются стратегической проблемой для НАТО, и Североатлантический союз нуждается в сильном союзническом присутствии в арктическом регионе.

Арктика является сферой интересов ряда стран: США, Дании, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции и России.

Ее значение возрастает из-за изменения климата. Хотя потепление в регионе может привести к катастрофическим последствиям для глобального уровня моря, уменьшение льда открыло новые судоходные пути и создало возможности для добычи энергии.

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Благодаря своей длинной арктической береговой линии Россия влияет на регион, в частности, путем расширения своего военного присутствия. Так, Москва анонсировала открытие советских арктических военных баз и установление там современного оружия, в том числе сверхзвукового.

Китай также заявляет о своих интересах в Арктике, называя себя "приарктическим государством" и ища пути расширения своего доступа по экономическим и другим причинам.

Как сообщалось, Соединенные Штаты планируют учредить новую должность посла по особым поручениям, сосредоточенную на Арктическом регионе.

Темы: НАТОСШАРосcиявойна
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