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На базі росіян в окупованому Сватовому сталася "бавовна" – Гайдай

Альона Мазуренко Неділя, 28 серпня 2022, 17:16
На базі росіян в окупованому Сватовому сталася бавовна – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про потужні вибухи на базі російських окупантів в окупованому Сватовому. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Вночі щось у них сталося. Але вже в нашому Сватовому. Там у них була база, майже всі війська вже вийшли зі Сватового, там залишилася тільки поліція ОРДЛОвська.

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Залишилася аграрна база, на якій вони проводили передислокацію. І щось на тій базі знову якась "бавовна" сталася...

Ще дві години тому там дуже все ще палало і підривалося".

Деталі: Глава ОВА додав, що наразі не може повідомити приблизну кількість загиблих росіян. 

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Теми: Луганська областьокупаціявійнавибух
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