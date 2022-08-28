На базі росіян в окупованому Сватовому сталася "бавовна" – Гайдай
Неділя, 28 серпня 2022, 17:16
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про потужні вибухи на базі російських окупантів в окупованому Сватовому.
Джерело: Гайдай у Facebook
Пряма мова: "Вночі щось у них сталося. Але вже в нашому Сватовому. Там у них була база, майже всі війська вже вийшли зі Сватового, там залишилася тільки поліція ОРДЛОвська.
Залишилася аграрна база, на якій вони проводили передислокацію. І щось на тій базі знову якась "бавовна" сталася...
Ще дві години тому там дуже все ще палало і підривалося".
Деталі: Глава ОВА додав, що наразі не може повідомити приблизну кількість загиблих росіян.
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