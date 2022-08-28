На базі росіян в окупованому Сватовому сталася "бавовна" – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про потужні вибухи на базі російських окупантів в окупованому Сватовому.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Вночі щось у них сталося. Але вже в нашому Сватовому. Там у них була база, майже всі війська вже вийшли зі Сватового, там залишилася тільки поліція ОРДЛОвська.

Залишилася аграрна база, на якій вони проводили передислокацію. І щось на тій базі знову якась "бавовна" сталася...

Ще дві години тому там дуже все ще палало і підривалося".

Деталі: Глава ОВА додав, що наразі не може повідомити приблизну кількість загиблих росіян.