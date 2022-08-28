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На базе россиян в оккупированном Сватовом произошел "хлопок" – Гайдай

Мазуренко Алена Воскресенье, 28 августа 2022, 17:16

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о мощных взрывах на базе российских оккупантов в оккупированном Сватовом.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Ночью что-то у них произошло. Но уже в нашем Сватовом. Там у них была база, почти все войска уже вышли из Сватового, там осталась только ОРДЛОвская полиция.

Осталась аграрная база, на которой они проводили передислокацию. И что-то на той базе снова какой-то "хлопок" случился...

Еще два часа назад там очень все еще пылало и взрывалось".

Детали: Глава ОВА добавил, что пока не может сообщить приблизительное количество погибших россиян.

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Темы: Луганская областьоккупациявойнавзрыв
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