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"Ворожі акти": Туреччина знову звинуватила Грецію в перешкоджанні її авіації в Середземномор’ї

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 17:49

Міністерство оборони Туреччини в неділю заявило, що Греція перешкоджала турецьким винищувачам F-16 під час здійснення місії в міжнародному повітряному просторі раніше цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

За даними Анкари, під час здійснення місії турецькі винищувачі були "зацьковані" грецькими зенітними ракетними комплексами С-300, розміщеними на острові Крит. Йдеться про те, що ЗРК начебто взяли на ціль турецькі F-16, які перебували на розвідувальній місії на висоті понад 3000 метрів.

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У турецькому Міноборони заявили, що дії грецької сторони є "ворожими актами" відповідно до правил НАТО. Там також наголосили, що Афіни "активно використовують" російські С-300 (хай і придбані 23 роки тому), тоді як придбання Анкарою С-400 викликало негативну реакцію США й решти НАТО.

Грецьке видання Newsbomb, цитуючи міністерство оборони Греції, називає звинувачення Туреччини "міфом", спрямованим на посилення позиції Анкари в НАТО. Афіни заявляють, що грецькі С-300 просто не могли взяти на приціл турецькі F-16, оскільки перехопленням літаків займається лише авіація, а не ЗРК.

Також міністерство оборони Греції наголосило, що це вже третій за останні дні випадок, коли Туреччина говорить про "небезпечну" і "провокаційну" поведінку Афін як члена НАТО, і припустило, що це стало реакцією на заяви зі США про неможливість продажу Анкарі нових F-16 або модернізації старих.

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Так, кілька днів тому Туреччина звинуватила Грецію у "цькуванні" своїх військових пілотів під час проведення "важливих навчань" Північноатлантичного Альянсу, у зв’язку з чим викликала грецького військового аташе і звернулася через дипломатичні канали до союзників по НАТО.

Хоча і Греція, і Туреччина є членами НАТО, між ними десятиліттями тривають суперечки щодо низки питань, зокрема територіальних претензій в Егейському морі й тамтешнього повітряного простору.

У 2020 році спалахнула напруженість через розвідувальне буріння в районах Середземного моря, де Греція та Кіпр претендують на виключні економічні зони, що призвело до військово-морського протистояння.

Туреччина звинуватила Грецію в порушенні міжнародних угод шляхом мілітаризації островів в Егейському морі. Афіни стверджують, що їм необхідно захистити острови, багато з яких розташовані поблизу турецького узбережжя, від потенційної атаки військових десантних кораблів Туреччини.

Теми: ТуреччинаГреція
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