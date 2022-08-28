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"Враждебные акты": Турция снова обвинила Грецию в препятствовании ее авиации в Средиземноморье

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 17:49

Министерство обороны Турции в воскресенье заявило, что Греция препятствовала турецким истребителям F-16 во время миссии в международном воздушном пространстве ранее на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

По данным Анкары, во время осуществления миссии турецкие истребители были "затравлены" греческими зенитными ракетными комплексами С-300, расположенными на острове Крит. Речь идет о том, что ЗРК якобы взяли на цель турецкие F-16, находившиеся на разведывательной миссии на высоте более 3000 метров.

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В турецком Минобороны заявили, что действия греческой стороны являются "враждебными актами" в соответствии с правилами НАТО. Там также подчеркнули, что Афины "активно используют" российские С-300 (пусть и приобретенные 23 года назад), в то время как приобретение Анкарой С-400 вызвало негативную реакцию США и остальных НАТО.

Греческое издание Newsbomb, цитируя министерство обороны Греции, называет обвинение Турции "мифом", направленным на усиление позиции Анкары в НАТО. Афины заявляют, что греческие С-300 просто не могли взять на прицел турецкие F-16, поскольку перехватом самолетов занимается только авиация, а не ЗРК.

Также министерство обороны Греции подчеркнуло, что это уже третий за последние дни случай, когда Турция говорит об "опасном" и "провокационном" поведении Афин как члена НАТО, и предположило, что это стало реакцией на заявления из США о невозможности продажи Анкари новых F- 16 или модернизации старых.

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Так, несколько дней назад Турция обвинила Грецию в "травле" своих военных пилотов во время проведения "важных учений" Североатлантического Альянса, в связи с чем вызвала греческого военного атташе и обратилась через дипломатические каналы к союзникам по НАТО.

Хотя Греция и Турция являются членами НАТО, между ними десятилетиями продолжаются споры по ряду вопросов, в частности территориальных претензий в Эгейском море и тамошнего воздушного пространства.

В 2020 году вспыхнула напряженность из-за разведывательного бурения в районах Средиземного моря, где Греция и Кипр претендуют на исключительные экономические зоны, что привело к военно-морскому противостоянию.

Турция обвинила Грецию в нарушении международных соглашений путём милитаризации островов в Эгейском море. Афины утверждают, что им необходимо оградить острова, многие из которых расположены вблизи турецкого побережья, от потенциальной атаки военных десантных кораблей Турции.

Темы: ТурцияГреция
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