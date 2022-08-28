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Зеленський провів таємну нараду щодо обстановки на фронті

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 19:06
Володимир Зеленський і військові, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду в режимі "таємно" з представниками сектору оборони й безпеки.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України".

Деталі: Також на зустрічі було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів верховного головнокомандувача.

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Теми: Зеленськийвійна
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