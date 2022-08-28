Зеленський провів таємну нараду щодо обстановки на фронті
Неділя, 28 серпня 2022, 19:06
Президент Володимир Зеленський провів нараду в режимі "таємно" з представниками сектору оборони й безпеки.
Джерело: сайт президента
Дослівно: "На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.
Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України".
Деталі: Також на зустрічі було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів верховного головнокомандувача.
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