Зеленський провів таємну нараду щодо обстановки на фронті

Президент Володимир Зеленський провів нараду в режимі "таємно" з представниками сектору оборони й безпеки.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України".

Деталі: Також на зустрічі було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів верховного головнокомандувача.