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Зеленский провел секретное совещание по обстановке на фронте

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 19:06
Владимир Зеленский и военные, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями сектора обороны и безопасности.

Источник: сайт президента

Дословно: "На встрече присутствовали руководители Вооруженных Сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.

Участники совещания в режиме "секретно" заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины".

Детали: Также на встрече было рассмотрено исполнение предварительных приказов верховного главнокомандующего.

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Темы: Зеленскийвойна
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