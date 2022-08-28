Зеленский провел секретное совещание по обстановке на фронте

Президент Владимир Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями сектора обороны и безопасности.

Источник: сайт президента

Дословно: "На встрече присутствовали руководители Вооруженных Сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.

Участники совещания в режиме "секретно" заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины".

Детали: Также на встрече было рассмотрено исполнение предварительных приказов верховного главнокомандующего.