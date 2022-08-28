УПЛ: "Динамо" розгромно програло "Дніпру-1", "Шахтар" здобув першу перемогу

"Дніпро-1" розгромив "Динамо" в матчі УПЛ та завдав киянам найбільшої поразки в історії чемпіонатів України.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Футбольні клуби "Динамо" та "Дніпро-1" одними з останніх розпочали виступ у новому сезоні чемпіонату України з футболу. Перший тур команди пропускали, оскільки посеред тижня грали в єврокубкових матчах, натомість у другому турі зіграли між собою на стадіоні "Арена Львів".

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"Дніпро-1" розбило "Динамо" з результатом 3:0, завдавши киянам другої поспіль розгромної поразки в усіх турнірах.

У першому таймі гол за "Дніпро-1" забив Едуард Сарапій, на початку другого тайму подвоїв перевагу своєї команди Олександр Піхальонок, а уже в компенсований час остаточний рахунок встановив Валентин Рубчинський - 3:0.

"Динамо" вп'яте в історії чемпіонатів України програло з рахунком 0:3. Це найбільша поразка в історії київського клубу. Попередні 4 такі поразки – одного разу від "Металіста", тричі – від "Шахтаря".

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Разом з тим, донецький "Шахтар" здобув першу перемогу у новому розіграші чемпіонату України. У другому турі "Гірники" завдали поразки криворізькому "Кривбасу" з рахунком 1:0.

Перший тайм матчу "Шахтар" - "Кривбас" закінчився нульовою нічиєю. Хоча обидві команди мали можливість відкрити рахунок: Артем Бондаренко та Данило Сікан не реалізували моменти у донеччан, тоді як Назар Волошин у криворіжців на добиванні з кількох метрів пробив вище воріт.

Старт другої половини зустрічі проходив за ідентичним сценарієм. "Шахтар" продовжував контролювати м'яча, тоді як "Кривбас" відповідав контратаками.

І все ж "Шахтарю" вдалося забити. Через дві хвилини після того, як "Кривбас" залишився удесятьох після вилучення Микити Татаркова, подачу з флангу у виконанні Михайла Мудрика замкнув Артем Бондаренко. Цей гол виявився єдиним у матчі.