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УПЛ: "Динамо" разгромно проиграло "Днепру-1", "Шахтер" одержал первую победу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 19:16
ДИНАМО КИЕВ — ДНЕПР-1, ФОТО СК ДНЕПР-1

"Днепр-1" разгромил "Динамо" в матче УПЛ и нанес киевлянам самое большое поражение в истории чемпионатов Украины.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Футбольные клубы "Динамо" и "Днепр-1" одними из последних начали выступление в новом сезоне чемпионата Украины по футболу. Первый тур команды пропускали, поскольку посреди недели играли в еврокубковых матчах, а во втором туре сыграли между собой на стадионе "Арена Львов".

"Днепр-1" разбил "Динамо" с результатом 3:0, нанеся киевлянам второе подряд разгромное поражение во всех турнирах.

В первом тайме гол за "Днепр-1" забил Эдуард Сарапий, в начале второго тайма удвоил преимущество своей команды Александр Пихаленок, а уже в компенсированное время окончательный счет установил Валентин Рубчинский – 3:0.

"Динамо" в пятый раз в истории чемпионатов Украины проиграло со счетом 0:3. Это самое большое поражение в истории киевского клуба. Предыдущие 4 таких поражения – однажды от "Металлиста", трижды – от "Шахтера".

Вместе с тем донецкий "Шахтер" одержал первую победу в новом розыгрыше чемпионата Украины. Во втором туре "Горняки" нанесли поражение криворожскому "Кривбассу" со счетом 1:0.

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Первый тайм матча "Шахтер" – "Кривбасс" закончился нулевой ничьей. Хотя обе команды имели возможность открыть счет: Артем Бондаренко и Даниил Сикан не реализовали моменты у дончан, тогда как Назар Волошин у криворожцев на добивании с нескольких метров пробил выше ворот.

Старт второй половины встречи проходил по идентичному сценарию. "Шахтер" продолжал контролировать мяч, тогда как "Кривбасс" отвечал контратаками.

И все же "Шахтеру" удалось забить. Через две минуты после того, как "Кривбасс" остался вдесятером после удаления Никиты Татаркова, подачу с фланга в исполнении Михаила Мудрика замкнул Артем Бондаренко. Этот гол оказался единственным в матче.

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Темы: футболспорт
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