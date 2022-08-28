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На Тернопільщині зійшли вагони: рух низки поїздів обмежено

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 19:28
ілюстративне фото УЗ

Внаслідок сходження вантажних вагонів на Тернопільщині затримується низка поїздів, на дільниці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "У результаті сходження вантажних вагонів на ділянці Підволочиськ — Максимівка (Львівська залізниця), очікується зміна маршруту та, відповідно, затримка низки поїздів".

Деталі: Це стосуватиметься рейсів:

  • №706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів);
  • №120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне);
  • №55 Київ — Ясіня.
  • Зміни й у графіку приміських поїздів: рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.

Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що на дільниці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.

Організовуються додаткові електрички на дільниці Тернопіль — Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки.

Низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів — Шепетівку — Здолбунів та затримається в дорозі, повідомляє Укрзалізниця.

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У компанії нагадали, що за затримками в реальному часі можна стежити на uz-vezemo.com.

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Теми: УкрзалізницяТернопільська областьзалізниця
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