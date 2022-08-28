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В Тернопольской области сошли вагоны: движение ряда поездов ограничено

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 19:28
В Тернопольской области сошли вагоны: движение ряда поездов ограничено
иллюстративное фото УЗ

В результате схождения грузовых вагонов в Тернопольской области задерживается ряд поездов, на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Козятина движение ограничено для всех поездов львовского направления.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "В результате схождения грузовых вагонов на участки Подволочиск — Максимовка (Львовская железная дорога), ожидается смена маршрута и соответственно задержка ряда поездов".

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Детали: Это касается рейсов:

  • №706 Перемышль — Киев (будет направляться через Здолбунов);
  • №120 Львов – Запорожье (разворачивается на Красное);
  • №55 Киев – Ясиня.
  • Изменения и в графике пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.

Позже в Укрзализныце сообщили, что на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Козятина движение на время восстановительных работ будет ограничено для всех поездов львовского направления.

Организуются дополнительные электрички на участке Тернополь – Красное и рейкобусы Pesa из Хмельницкого в Шепетовку.

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Ряд вечерних поездов будет следовать по маршруту через Бердичев — Шепетовку — Здолбунов и задержится в пути, сообщает Укрзализныця.

В компании напомнили, что за задержками в реальном времени можно следить на uz-vezemo.com.

Темы: УкрзализныцяТернопольская областьжелезная дорога
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