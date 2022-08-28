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Боррель не підтримує створення армії ЄС

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 19:37
Боррель не підтримує створення армії ЄС
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що у створенні спільної армії ЄС немає необхідності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель заявив в інтерв’ю Kronen Zeitung.

"Жодна з 27 армій не може бути замінена єдиною європейською силою. Нам лише потрібно з’єднати наші сили й краще координуватися й інвестувати в безпеку", – сказав топ-дипломат ЄС.

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Він додав, що наразі ЄС витрачає на оборону стільки ж, скільки й Китай, і вчетверо більше за Росію, але через боргову кризу й роззброєння "не може відповісти на нинішні виклики".

"Ключове слово – ефективність. Інакше це марнування грошей", – зазначив Боррель.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки також сказав, що Євросоюз можна назвати "наддержавою" під економічним і моральним, але не військовим кутом зору.

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"Світ став небезпечнішим місцем. Члени ЄС повинні усвідомлювати, що за необхідності ми маємо себе захищати, і для цього нам потрібні інструменти", – вважає він.

Нагадаємо, в липні європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон анонсував план, який дозволять країнам Європейського Союзу спільно закуповувати зброю.

У травні європейська комісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила про створення спеціальної цільової групи, яка розробить європейську оборонну інвестиційну програму в третьому кварталі 2022 року.

У березні міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили Стратегічний компас- першу концепцію Євросоюзу в сфері оборони та безпеки.

Компас дає Європейському Союзу план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року. Ключова норма цього плану – створення європейських сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч військовослужбовців.

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Теми: ЄСармія
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