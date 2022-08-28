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Боррель не поддерживает создание армии ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 19:37
Боррель не поддерживает создание армии ЕС
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что в создании совместной армии ЕС нет необходимости.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель заявил в интервью Kronen Zeitung.

"Ни одна из 27 армий не может быть заменена единой европейской силой. Нам только нужно соединить наши силы и лучше координироваться и инвестировать в безопасность", – сказал топ-дипломат ЕС.

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Он добавил, что сейчас ЕС тратит на оборону столько же, сколько и Китай, и в четыре раза больше России, но из-за долгового кризиса и разоружения "не может ответить на нынешние вызовы".

"Ключевое слово – эффективность. Иначе это пустая трата денег", – отметил Боррель.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности также сказал, что Евросоюз можно назвать "сверхдержавой" с экономической и моральной, но не военной точки зрения.

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"Мир стал более опасным местом. Члены ЕС должны осознавать, что при необходимости мы должны себя защищать, и для этого нам нужны инструменты", – считает он.

Напомним, в июле европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон анонсировал план, позволяющий странам Европейского Союза совместно закупать оружие.

В мае европейская комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила о создании специальной целевой группы, которая разработает европейскую оборонную инвестиционную программу в третьем квартале 2022 года.

В марте министры иностранных дел и обороны стран ЕС утвердили Стратегический компас – первую концепцию Евросоюза в сфере обороны и безопасности.

Компас дает Европейскому Союзу план действий по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года. Ключевая норма этого плана – создание европейских сил быстрого реагирования численностью в 5 тысяч военнослужащих.

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Темы: ЕСармия
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