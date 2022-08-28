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Росіяни вдарили 4 ракетами по Сарнах на Рівненщині

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 22:50
Віталій Коваль, фото з Telegram

Росіяни завдали ракетних ударів по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині.

Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у відеозверненні

Пряма мова: "Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо без жертв.

Об’єкт військової інфраструктури на Сарненщині".

Деталі: Пізніше Коваль уточнив, що по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині у неділю ввечері було завдано 4 ракетних ударів.

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Пряма мова: "Обійшлося без людських жертв.

Ударною хвилею пошкоджено близько 30 житлових будинків та приміщення центральної районної лікарні.

Уже завтра всі наслідки будуть усунуті, дав доручення про це голові РВА та міському голові".  

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Теми: Рівненська областьвійна
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