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Россияне ударили 4 ракетами по Сарнам на Ровенщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 22:50
Віталий Коваль, фото из Telegram

Россияне нанесли ракетные удары по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ровенщине.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в видеообращении

Прямая речь: "Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенщине. Предварительно без жертв.

Объект военной инфраструктуры в Сарненщине".

Детали: Позже Коваль уточнил, что по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ровенщине в воскресенье вечером были нанесены 4 ракетных удара.

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Прямая речь: "Обошлось без человеческих жертв.

Ударной волной повреждено около 30 жилых домов и помещение центральной районной больницы.

Уже завтра все последствия будут устранены, дал поручение об этом главе РВА и мэру".

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Темы: Ровенская областьвойна
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