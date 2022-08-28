Россияне ударили 4 ракетами по Сарнам на Ровенщине
Воскресенье, 28 августа 2022, 22:50
Россияне нанесли ракетные удары по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ровенщине.
Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в видеообращении
Прямая речь: "Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенщине. Предварительно без жертв.
Объект военной инфраструктуры в Сарненщине".
Детали: Позже Коваль уточнил, что по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ровенщине в воскресенье вечером были нанесены 4 ракетных удара.
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Прямая речь: "Обошлось без человеческих жертв.
Ударной волной повреждено около 30 жилых домов и помещение центральной районной больницы.
Уже завтра все последствия будут устранены, дал поручение об этом главе РВА и мэру".