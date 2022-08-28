Окупанти вдарили по Нікополю, є загибла і поранені

Внаслідок обстрілу росіянами Нікополя Дніпропетровської області загинула жінка, ще 4 людей постраждало.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в Telegram

Дослівно Лукашук: "Надвечір окупанти вдарили по Нікополю. На жаль, одна людина загинула. Це жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, маємо двох постраждалих. Один житловий будинок знищено".

Деталі: Пізніше голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко уточнив, що внаслідок обстрілів Нікополя загинула 67-річна жінка, також четверо людей поранені – троє чоловіків та жінка. Троє з них у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Крім того, за даними Лукашука, в Нікопольському районі вдень під удар потрапила Мирівська та Марганецька громади. Є пошкодження декількох житлових будинків, господарських споруд, газогону, лінії електропостачання. Ніхто не постраждав.

Також ворог гатив по Синельниківському району, Раївській та Великомихайлівській громадам. В останній пошкоджено три житлові будинки, одна господарська будівля знищена. На місці обстрілу рятувальники знайшли касетний елемент від "Урагану". Минулося без жертв.

У Криворізькому районі окупанти поцілили по Новопільській, Апостолівській, Карпівській, Широківській та Зеленодольській ТГ. Є пошкодження будівель одного з підприємств, в житловому будинку частково пошкоджено дах. Постраждалих немає.