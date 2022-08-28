Оккупанты ударили по Никополю, есть погибшая и раненые

В результате обстрела россиянами Никополя Днепропетровской области погибла женщина, еще 4 человека пострадали.

Источник: глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно Лукашук: "Под вечер оккупанты ударили по Никополю. К сожалению, один человек погиб. Это женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть двое пострадавших. Один жилой дом уничтожен".

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Детали: Позже глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко уточнил, что в результате обстрелов Никополя погибла 67-летняя женщина, также четыре человека ранены - трое мужчин и женщина. Трое из них находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Кроме того, по данным Лукашука, в Никопольском районе днем ​​под удар попали Мировская и Марганецкая общины. Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал.

Также враг бил по Синельниковскому району, Раевской и Великомихайловской общинам. В последней повреждены три жилых дома, одно хозяйственное здание уничтожено. На месте обстрела спасатели обнаружили кассетный элемент от "Урагана". Прошло без жертв.

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В Криворожском районе оккупанты попали по Новопольской, Апостоловской, Карповской, Широковской и Зеленодольской ТГ. Есть повреждения зданий одного из предприятий, в жилом доме частично повреждена крыша. Пострадавших нет.