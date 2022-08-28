В центр Харкова влучили ракети: зруйновано адмінбудівлю
Неділя, 28 серпня 2022, 20:58
У неділю ввечері російські війська завдали двох ракетних ударів по центру Харкова.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово.
Одна адміністративна будівля зруйнована".
Деталі: Мер додав, що про жертви наразі інформації немає.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Київському районі Харкова частково зруйнована триповерхова будівля.