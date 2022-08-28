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В центр Харкова влучили ракети: зруйновано адмінбудівлю

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 20:58
Ігор Терехов, ілюстративне фото з Facebook

У неділю ввечері російські війська завдали двох ракетних ударів по центру Харкова.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово.

Одна адміністративна будівля зруйнована".

Деталі: Мер додав, що про жертви наразі інформації немає.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Київському районі Харкова частково зруйнована триповерхова будівля.

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Теми: Харківвійна
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