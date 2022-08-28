В центр Харькова попали ракеты: разрушено админздание
Воскресенье, 28 августа 2022, 20:58
В воскресенье вечером российские войска нанесли два ракетных удара по центру Харькова.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно.
Реклама:
Одно административное здание разрушено".
Детали: Мэр добавил, что о жертвах на данный момент информации нет.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Киевском районе Харькова частично разрушено трехэтажное здание.
ВИДЕО ДНЯ