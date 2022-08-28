В центр Харькова попали ракеты: разрушено админздание

В воскресенье вечером российские войска нанесли два ракетных удара по центру Харькова.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно.

Одно административное здание разрушено".

Детали: Мэр добавил, что о жертвах на данный момент информации нет.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Киевском районе Харькова частично разрушено трехэтажное здание.