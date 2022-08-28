Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Оріхів на Запоріжжі обстрілювали 14 годин: у двох дітей контузії

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 21:16
Оріхів на Запоріжжі обстрілювали 14 годин: у двох дітей контузії
Оріхів Запорізької області

Росіяни у неділю обстрілювали місто Оріхів Запорізької області 14 годин, контузію отримали двоє дітей, їхня мама травмована.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову…

Реклама:

Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчинка Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми.

Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний".

Деталі: Старух уточнив, що за останні 6 годин по Оріхову було зафіксовано більш ніж 200 прильотів.

ВІДЕО ДНЯ

"Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр", - додав він.

Теми: Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: