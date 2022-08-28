Оріхів на Запоріжжі обстрілювали 14 годин: у двох дітей контузії

Росіяни у неділю обстрілювали місто Оріхів Запорізької області 14 годин, контузію отримали двоє дітей, їхня мама травмована.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову…

Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчинка Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми.

Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний".

Деталі: Старух уточнив, що за останні 6 годин по Оріхову було зафіксовано більш ніж 200 прильотів.

"Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр", - додав він.