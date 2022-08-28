Оріхів на Запоріжжі обстрілювали 14 годин: у двох дітей контузії
Неділя, 28 серпня 2022, 21:16
Росіяни у неділю обстрілювали місто Оріхів Запорізької області 14 годин, контузію отримали двоє дітей, їхня мама травмована.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Дослівно: "Сьогодні, 14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову…
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Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчинка Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми.
Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний".
Деталі: Старух уточнив, що за останні 6 годин по Оріхову було зафіксовано більш ніж 200 прильотів.
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"Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр", - додав він.