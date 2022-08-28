Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Орехов на Запорожье обстреливали 14 часов: у двоих детей контузии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 21:16
Орехов Запорожской области

Россияне в воскресенье обстреливали город Орехов Запорожской области 14 часов, контузию получили двое детей, их мать травмирована.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Дословно: "Сегодня, 14 часов залпового огня из реактивных систем и ствольной артиллерии по Орехову…

В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму.

Всем оказана своевременная первая медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в Запорожье, они получают необходимое лечение. Состояние удовлетворительное".

Детали: Старух уточнил, что за последние 6 часов по Орехову было зафиксировано более 200 прилетов.

"Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Запорожская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россия использует стратегию Ирана, чтобы отсрочить визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Температура в домах зимой будет на 4 градуса ниже нормы – Витренко

видео, обновленоРоссияне ударили 4 ракетами по Сарнам на Ровенщине

Зеленский присвоил госнаграды министрам, певцам, кварталовцам и журналистам УП и ЕП

В Тернопольской области сошли вагоны: движение ряда поездов ограничено

УПЛ: "Динамо" разгромно проиграло "Днепру-1", "Шахтер" одержал первую победу

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Запорожская область
В оккупированной Михайловке нашли мертвым еще и "начальника полиции"
Женщину и ее двоих детей россияне убили на Запорожье – ОВА
Возле Запорожья работала ПВО – глава ОВА
Последние новости
09:00
В Риге из пруда у снесенного советского памятника откачали воду, рыбу отдали зоопарку
08:51
Россияне стянули силовиков в Голую Пристань, где убили экс-нардепа Ковалева - облсовет
08:50
Разведка Британии: Шойгу в немилости у Путина из-за нехватки прогресса в войне
08:38
фотоВ Сербии противники Европрайда вышли на улицы с иконами и портретами Путина
08:12
Крупнейший военный корабль Британии потерпел крушение на пути в США
08:01
фотоМиссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС – гендиректор агентства
07:39
Россияне обстреляли Харьков кассетными боеприпасами
07:28
Сводка Генштаба: Россияне понесли потери на Славянском направлении
07:02
Россия перевезла через Босфор ракеты к C-300, минуя ограничения Турции — СМИ
06:29
ISW: Россия использует стратегию Ирана, чтобы отсрочить визит МАГАТЭ на ЗАЭС
Все новости...