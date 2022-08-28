Орехов на Запорожье обстреливали 14 часов: у двоих детей контузии

Россияне в воскресенье обстреливали город Орехов Запорожской области 14 часов, контузию получили двое детей, их мать травмирована.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Дословно: "Сегодня, 14 часов залпового огня из реактивных систем и ствольной артиллерии по Орехову…

В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму.

Всем оказана своевременная первая медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в Запорожье, они получают необходимое лечение. Состояние удовлетворительное".

Детали: Старух уточнил, что за последние 6 часов по Орехову было зафиксировано более 200 прилетов.

"Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр", – добавил он.