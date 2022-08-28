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Зеленський присвоїв держнагороди міністрам, співакам, кварталівцям і журналістам УП і ЄП

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 22:21
Зеленський присвоїв держнагороди міністрам, співакам, кварталівцям і журналістам УП і ЄП
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня незалежності удостоїв державних нагород ряд публічних осіб, державних діячів, діячів культури, а також працівників ЗМІ, серед яких журналіст УП Михайло Ткач і редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Джерело: указ президента від 23 серпня, оприлюднений у неділю

Деталі: Ткач і Сидоренко нагороджені орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

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Цю нагороду також отримали віцепрем’єри Ірина Верещук та Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, волонтер Олексій Мочанов, співаки Андрій Данилко, Олександр Пономарьов і Олег Скрипка та інші.

Цієї ж нагороди удостоєні ведучі-кварталівці Євген Кошовий та Олександр Пікалов.

Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено, зокрема, боксера Олександра Усика.

ВІДЕО ДНЯ

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня нагороджено волонтерів Сергія Притулу і Віталія Дейнегу.

Ще один волонтер, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни".

Теми: ЗеленськийЗМІнагороди
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