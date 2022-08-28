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Зеленский присвоил госнаграды министрам, певцам, кварталовцам и журналистам УП и ЕП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 22:21
Зеленский присвоил госнаграды министрам, певцам, кварталовцам и журналистам УП и ЕП
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня независимости удостоил государственных наград ряд публичных лиц, государственных деятелей, деятелей культуры, а также журналистов, среди которых журналист УП Михаил Ткач и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Источник: указ президента от 23 августа, обнародованный в воскресенье

Детали: Ткач и Сидоренко награждены орденом "За заслуги" ІІІ степени.

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Эту награду также получили вице-премьеры Ирина Верещук и Михаил Федоров, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр здравоохранения Виктор Ляшко, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, волонтер Алексей Мочанов, певцы Андрей Данилко, Александр Пономарев и Олег Скрипка.

Этой же награды удостоены ведущие-кварталовцы Евгений Кошевой и Александр Пикалов.

Орденом "За заслуги" I степени награжден, в частности, боксер Александр Усик.

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Орденом "За заслуги" ІІ степени награждены волонтеры Сергей Притула и Виталий Дейнега.

Еще один волонтер, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут награжден медалью "Защитнику Отчизны".

Темы: ЗеленскийСМИнаграды
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