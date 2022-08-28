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У Мелітополі лунали автоматні черги й вибухи – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 22:34
Іван Федоров, фото з Telegram

В окупованому Мелітополі Запорізької області у неділю ввечері лунали автоматні черги та вибухи.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Просто зараз (пост опубліковано о 21:25 – ред.), ворожі автоматні черги та вибухи у північній частині Мелітополя, в районі 24-го училища.

Так гучно, що чутно навіть у сусідніх селищах – Тамбовці та Мирному".

Деталі: Федоров повідомив, що, за попередньою інформацією, ворог вже протягом 30 хвилин безуспішно намагався збити український безпілотник.

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Теми: Мелітопольвибухвійна
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