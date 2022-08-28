У Мелітополі лунали автоматні черги й вибухи – мер

В окупованому Мелітополі Запорізької області у неділю ввечері лунали автоматні черги та вибухи.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Просто зараз (пост опубліковано о 21:25 – ред.), ворожі автоматні черги та вибухи у північній частині Мелітополя, в районі 24-го училища.

Так гучно, що чутно навіть у сусідніх селищах – Тамбовці та Мирному".

Деталі: Федоров повідомив, що, за попередньою інформацією, ворог вже протягом 30 хвилин безуспішно намагався збити український безпілотник.