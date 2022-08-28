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В Мелитополе раздавались автоматные очереди и взрывы – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 22:34
В Мелитополе раздавались автоматные очереди и взрывы – мэр
Иван Федоров, фото из Telegram

В оккупированном Мелитополе Запорожской области в воскресенье вечером раздавались автоматные очереди и взрывы.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

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Дословно: "Просто сейчас (пост опубликован в 21:25 – ред.), вражеские автоматные очереди и взрывы в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища.

Так громко, что слышно даже в соседних селениях – Тамбовце и Мирном".

Детали: Федоров сообщил, что по предварительной информации, враг уже в течение 30 минут безуспешно пытался сбить украинский беспилотник.

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Темы: Мелитопольвзрыввойна
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