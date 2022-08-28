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Температура в будинках взимку буде на 4 градуси нижче за норму – Вітренко

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 23:21
Юрій Вітренко, фото: DT.UA

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що температура в приміщеннях цієї зими буде приблизно на 4 градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

Джерело: Вітренко в інтерв'ю The Guardian

Деталі: За словами голови "Нафтогазу", на українців, імовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.

Він зазначив, що температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче -10С.

За словами Вітренка, опалювальний сезон цього року настане пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

"Без [західної] фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми", - сказав глава "Нафтогазу".

Він повідомив, що Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу.

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На думку Вітренка, союзники України розуміють цю необхідність, але він не може бути впевненим, що Україна отримає кошти, бо "дуже важко бути впевненим під час війни".

Він також зазначив, що поточні розрахунки можуть змінитися, якщо, наприклад, Росія націлиться на важливу газову інфраструктуру України, електростанції чи об'єкти з видобутку газу.

Видання нагадує, що близько 50% газових родовищ України перебувають у Харківській області, неподалік лінії фронту.

Вітренко повідомив, що на випадок атак Росії на газову інфраструктуру чи об'єкти газовидобутку Україна готує аварійні комплекти, які можуть обслуговувати до 200 000 осіб, включаючи мобільні котельні, мобільні теплові пункти та дизельні електрогенератори.

"Якщо таке велике місто, як Київ чи Харків [відріжуть], звичайно, [комплектів] буде недостатньо, але в деяких невеликих містах ці аварійні комплекти матимуть значення", — сказав Вітренко, додавши, що все залежить від масштабу збитків.

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Теми: Вітренкогазтеплокомуненерго
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