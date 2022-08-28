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Температура в домах зимой будет на 4 градуса ниже нормы – Витренко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 23:21
Юрий Витренко, фото: DT.UA

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что температура в помещениях этой зимой будет примерно на 4 градуса ниже нормы, а отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного.

Источник: Витренко в интервью The Guardian

Детали: По словам главы "Нафтогаза", украинцам, вероятно, предстоит самая холодная зима за последние десятилетия.

Он отметил, что температура в помещениях будет установлена на уровне 17–18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже -10С.

По словам Витренко, отопительный сезон в этом году наступит позже и закончится раньше, чем обычно.

"Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы", — сказал глава "Нафтогаза".

Он сообщил, что Украине нужно около 10 миллиардов долларов на импорт газа.

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По мнению Витренко, союзники Украины понимают эту необходимость, но он не может быть уверен, что Украина получит средства, потому что "очень трудно быть уверенным во время войны".

Он также отметил, что текущие расчеты могут измениться, если, например, Россия нацелится на важную газовую инфраструктуру Украины, электростанции или объекты по добыче газа.

Издание напоминает, что около 50% газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области, недалеко от линии фронта.

Витренко сообщил, что на случай атак России на газовую инфраструктуру или объекты газодобычи Украина готовит аварийные комплекты, которые могут обслуживать до 200 000 человек, включая мобильные котельные, мобильные тепловые пункты и дизельные электрогенераторы.

"Если такой большой город, как Киев или Харьков [отрежут], конечно, [комплектов] будет недостаточно, но в некоторых небольших городах эти аварийные наборы будут иметь значение", — сказал Витренко, добавив, что все зависит от масштаба ущерба.

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Темы: Витренкогазтеплокоммунэнерго
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