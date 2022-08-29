ОК "Південь": ЗСУ знищили російські "Ураган" і "Панцир"

ЗСУ знищили на півдні російські РСЗВ "Ураган" та зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ракетно-артилерійськими підрозділами відкореговано кількість рашистів на правому березі Дніпра. Мінус 41 у вже неживій силі, також знищено 2 безпілотні літальні апарати, танк Т-72, РСЗВ "Ураган", зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С", станцію радіоелектронної боротьби, 6 одиниць авто-бронетехніки".

Деталі: Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Як повідомляється, наша авіація завдала вісім ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового.