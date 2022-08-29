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ОК "Юг": ВСУ уничтожили российские "Ураган" и "Панцирь"

Анастасия КалатурПонедельник, 29 августа 2022, 01:41
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили на юге российские РСЗО "Ураган" и зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Ракетно-артиллерийскими подразделениями откорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь" самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники".

Детали: Отмечается, что окончательные потери врага доразведываются.

Как сообщается, наша авиация нанесла восемь ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.

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Темы: войнаРосcия
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