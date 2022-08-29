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Росія перевезла через Босфор ракети до C-300, оминувши обмеження Туреччини — ЗМІ

Анастасія КалатурПонеділок, 29 серпня 2022, 07:02
ФОТО: GETTY

Росія змогла перекинути ракети для комплексу С-300 через Босфор до Чорного моря зі своїх баз у Сирії.

Джерело: незалежні військові експерти Naval News

Деталі: Зазначається, що Туреччина закрила Босфор для військових кораблів, тож Росія не може перекинути свої військові кораблі із Середземного моря до Чорного моря.

Протоку перетнуло торговельне судно Sparta II.

Пунктом призначення Sparta II був Новоросійськ, російський порт і велика військово-морська база неподалік керченського мосту. Naval News пише, що ракети С-300 повинні зміцнювати російську "оборону" поблизу Керчі, або в інших районах.

Імовірно, що корабель відплив з сирійського Тартуса, де на причалі було зібрано компоненти С-300, які, ймовірно, прибули з об'єкту в Масьяфі на півночі Сирії. Корабель вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. 27 серпня корабель увійшов до Новоросійська.

Sparta II належить ТОВ "Оборонлогістика", на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міноборони Росії. Екіпаж цивільний, але вантаж часто військовий.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 9 серпня агентство Bloomberg повідомляло, що Росія може нелегально завозити зброю з Сирії під виглядом комерційних вантажів.
  • Наприкінці липня судно Sparta II пройшло через Босфор на шляху з Сирії до Росії. Співробітники європейської розвідки, які стежили за цим судном, кажуть, що на ньому були військові машини.
  • Судно було помічено в Сирії з транспортними засобами в трюмі, помічено під час перетину протоки Босфор і пізніше ідентифіковане в Новоросійську з щонайменше 11 транспортними засобами, які воно, ймовірно, розвантажувало.

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Теми: РосіяСиріяЧорне море
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