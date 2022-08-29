Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія перевезла через Босфор ракети до C-300, оминувши обмеження Туреччини — ЗМІ

Анастасія КалатурПонеділок, 29 серпня 2022, 07:02
Росія перевезла через Босфор ракети до C-300, оминувши обмеження Туреччини — ЗМІ
ФОТО: GETTY

Росія змогла перекинути ракети для комплексу С-300 через Босфор до Чорного моря зі своїх баз у Сирії.

Джерело: незалежні військові експерти Naval News

Деталі: Зазначається, що Туреччина закрила Босфор для військових кораблів, тож Росія не може перекинути свої військові кораблі із Середземного моря до Чорного моря.

Реклама:

Протоку перетнуло торговельне судно Sparta II.

Пунктом призначення Sparta II був Новоросійськ, російський порт і велика військово-морська база неподалік керченського мосту. Naval News пише, що ракети С-300 повинні зміцнювати російську "оборону" поблизу Керчі, або в інших районах.

Імовірно, що корабель відплив з сирійського Тартуса, де на причалі було зібрано компоненти С-300, які, ймовірно, прибули з об'єкту в Масьяфі на півночі Сирії. Корабель вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. 27 серпня корабель увійшов до Новоросійська.

ВІДЕО ДНЯ

Sparta II належить ТОВ "Оборонлогістика", на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міноборони Росії. Екіпаж цивільний, але вантаж часто військовий.

Нагадаємо:

  • 9 серпня агентство Bloomberg повідомляло, що Росія може нелегально завозити зброю з Сирії під виглядом комерційних вантажів.
  • Наприкінці липня судно Sparta II пройшло через Босфор на шляху з Сирії до Росії. Співробітники європейської розвідки, які стежили за цим судном, кажуть, що на ньому були військові машини.
  • Судно було помічено в Сирії з транспортними засобами в трюмі, помічено під час перетину протоки Босфор і пізніше ідентифіковане в Новоросійську з щонайменше 11 транспортними засобами, які воно, ймовірно, розвантажувало.

Теми: РосіяСиріяЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Росія
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: