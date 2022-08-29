Россия перевезла через Босфор ракеты к C-300, минуя ограничения Турции — СМИ
Россия смогла перебросить ракеты для комплекса С-300 через Босфор в Черное море со своих баз в Сирии.
Источник: независимые военные эксперты Naval News
Детали: Турция закрыла Босфор для военных кораблей, поэтому Россия не может перебросить свои военные корабли из Средиземного моря в Черное море.
Пролив пересекло торговое судно Sparta II.
Пунктом назначения Sparta II был Новороссийск, российский порт и крупная военно-морская база недалеко от керченского моста. Naval News пишет, что ракеты С-300 должны укреплять российскую "оборону" вблизи Керчи или в других районах.
Вероятно, корабль отплыл из сирийского Тартуса, где на причале были собраны компоненты С-300, предположительно прибывшие с объекта в Масьяфе на севере Сирии. Корабль вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошел Босфор. 27 августа корабль вошел в Новороссийск.
Sparta II принадлежит ООО "Оборонлогистика", на которую США наложили санкции в мае и которая контролируется Минобороной России. Экипаж гражданский, но груз часто военный.
Напомним:
- 9 августа агентство Bloomberg сообщало, что Россия может нелегально завозить оружие из Сирии под видом коммерческих грузов.
- В конце июля судно Sparta II прошло через Босфор на пути из Сирии в Россию. Следившие за этим судном сотрудники европейской разведки говорят, что на нем были военные машины.
- Судно было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме, замечено при пересечении пролива Босфор и позже идентифицировано в Новороссийске с по меньшей мере 11 транспортными средствами, которые оно, вероятно, разгружало.