Россия перевезла через Босфор ракеты к C-300, минуя ограничения Турции — СМИ

Россия смогла перебросить ракеты для комплекса С-300 через Босфор в Черное море со своих баз в Сирии.

Источник: независимые военные эксперты Naval News

Детали: Турция закрыла Босфор для военных кораблей, поэтому Россия не может перебросить свои военные корабли из Средиземного моря в Черное море.

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Пролив пересекло торговое судно Sparta II.

Пунктом назначения Sparta II был Новороссийск, российский порт и крупная военно-морская база недалеко от керченского моста. Naval News пишет, что ракеты С-300 должны укреплять российскую "оборону" вблизи Керчи или в других районах.

Вероятно, корабль отплыл из сирийского Тартуса, где на причале были собраны компоненты С-300, предположительно прибывшие с объекта в Масьяфе на севере Сирии. Корабль вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошел Босфор. 27 августа корабль вошел в Новороссийск.

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Sparta II принадлежит ООО "Оборонлогистика", на которую США наложили санкции в мае и которая контролируется Минобороной России. Экипаж гражданский, но груз часто военный.

Напомним: