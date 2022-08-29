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Россия перевезла через Босфор ракеты к C-300, минуя ограничения Турции — СМИ

Анастасия КалатурПонедельник, 29 августа 2022, 07:02
ФОТО: GETTY

Россия смогла перебросить ракеты для комплекса С-300 через Босфор в Черное море со своих баз в Сирии.

Источник: независимые военные эксперты Naval News

Детали: Турция закрыла Босфор для военных кораблей, поэтому Россия не может перебросить свои военные корабли из Средиземного моря в Черное море.

Пролив пересекло торговое судно Sparta II.

Пунктом назначения Sparta II был Новороссийск, российский порт и крупная военно-морская база недалеко от керченского моста. Naval News пишет, что ракеты С-300 должны укреплять российскую "оборону" вблизи Керчи или в других районах.

Вероятно, корабль отплыл из сирийского Тартуса, где на причале были собраны компоненты С-300, предположительно прибывшие с объекта в Масьяфе на севере Сирии. Корабль вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошел Босфор. 27 августа корабль вошел в Новороссийск.

Sparta II принадлежит ООО "Оборонлогистика", на которую США наложили санкции в мае и которая контролируется Минобороной России. Экипаж гражданский, но груз часто военный.

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Напомним:

  • 9 августа агентство Bloomberg сообщало, что Россия может нелегально завозить оружие из Сирии под видом коммерческих грузов.
  • В конце июля судно Sparta II прошло через Босфор на пути из Сирии в Россию. Следившие за этим судном сотрудники европейской разведки говорят, что на нем были военные машины.
  • Судно было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме, замечено при пересечении пролива Босфор и позже идентифицировано в Новороссийске с по меньшей мере 11 транспортными средствами, которые оно, вероятно, разгружало.

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Темы: РосcияСирияЧерное море
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