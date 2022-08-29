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Зведення Генштабу: Росіяни зазнали втрат на Слов'янському напрямку

Анастасія КалатурПонеділок, 29 серпня 2022, 07:28
ФОТО: GETTY

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися вести розвідку боєм біля Долини та штурмувати біля Богородичного, але безуспішно, а біля Долини ще й зазнали втрат.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Також на Слов’янському напрямку були обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії стріляв  по інфраструктурі в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області. Вів розвідку з БпЛА.

На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки. Завдав авіаційного удару біля Нового. Продовжує вести розвідку з БпЛА.

На Краматорському напрямку обстріли із наявних артилерійських систем були неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог стріляв біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення розвідки БпЛА. Спроби противника вести наступ поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку обстрілу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. Ворог вів наступ у районі Первомайського, але безуспішно.

На Новопавлівському напрямку обстріляно позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Противник задіяв авіацію для удару в районі Володимирівки.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір’я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат. Обстріляв із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Первомайське, Квітневе, Кобзарці, Яковлівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Добрянка, Таврійське, Шевченкове, Любомирівка, Березнегувате. Для завдання ударів задіяв авіацію біля Новогригорівки та Андріївки. Активно діяли розвідувальні БпЛА окупантів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на розвідці та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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Теми: війнаГенштабРосія
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