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Сводка Генштаба: Россияне понесли потери на Славянском направлении

Анастасия КалатурПонедельник, 29 августа 2022, 07:28
Сводка Генштаба: Россияне понесли потери на Славянском направлении
ФОТО: GETTY

На Славянском направлении россияне пытались вести разведку боем у Долины и штурмовать у Богородичного, но безуспешно, а у Долины еще и понесли потери.

Источник: сводка Генштаба

Детали: Также на Славянском направлении были обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии стрелял по инфраструктуре в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водологи Сумской области. Вел разведку из БпЛА.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Руськой Лозовой и Сосновки. Нанес авиационный удар возле Нового. Продолжает вести разведку БПЛА.

На Краматорском направлении обстрелы из существующих артиллерийских систем были недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

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На Бахмутском направлении враг стрелял у Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение разведки БпЛА. Попытки противника вести наступление вблизи Кодемы и Зайцева остановлены украинскими защитниками.

На Авдеевском направлении обстрелу подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. Враг вел наступление в районе Первомайского, но безуспешно.

На Новопавловском направлении обстреляны позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрелы позиций из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. Обстрелял из существующих артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневе, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомировка, Березнегуватое. Для нанесения ударов задействовал авиацию возле Новогригоровки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БПЛА оккупантов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает  на разведке и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Темы: войнаГенштабРосcия
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