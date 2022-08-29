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У Сербії противники Європрайду вийшли на вулиці з іконами і портретами Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 08:38

У Белграді декілька тисяч людей взяли участь в акції на підтримку традиційних цінностей і проти просування прав ЛГБТ+ і гей-парадів після оголошення про скасування Європрайду у вересні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Кількатисячну колону центральними вулицями Белграда до храму Святого Савви очолили мотоциклісти зі знаками клубу "Нічні вовки".

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Запах церковних пахощів і спів пісень ознаменували початок зібрання перед кафедральним собором у Белграді.

Звідти учасники ходи, а серед них з десяток людей у ​​священицьких ризах, закритими для руху вулицями попрямували до Храму Святого Савви.

 
фото Балканський оглядач

Вони несли банери, ікони, розп'яття, а деякі навіть зображення президента Росії Владіміра Путіна.

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Це другий великий відкритий мітинг груп і організацій, які виступають проти проведення Європрайду в Белграді.

Два тижні тому, 14 серпня, кілька тисяч людей зібралися в Белграді, їх підтримали деякі опозиційні партії, наприклад "Двері".

У суботу президент Сербії заявив, що Європрайд "скасовується або відкладається".

Пізніше уряд Сербії оголосив, що "наразі немає умов безпеки" для міжнародної маніфестації, присвяченої правам ЛГБТ, яка відбудеться в Белграді.

"Певні екстремістські угруповання можуть використати і зловживати цим заходом і бажанням Сербії його організувати, щоб ще більше посилити напруженість і привести Сербію до нестабільності", - йдеться в повідомленні уряду.

Організатори Європрайду відповіли, що держава не може скасувати акцію, а лише заборонити, але таке рішення було б неконституційним.

"Європрайд відбудеться", – сказали вони.

Теми: СербіяПутін
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