У Сербії противники Європрайду вийшли на вулиці з іконами і портретами Путіна
У Белграді декілька тисяч людей взяли участь в акції на підтримку традиційних цінностей і проти просування прав ЛГБТ+ і гей-парадів після оголошення про скасування Європрайду у вересні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Кількатисячну колону центральними вулицями Белграда до храму Святого Савви очолили мотоциклісти зі знаками клубу "Нічні вовки".
Запах церковних пахощів і спів пісень ознаменували початок зібрання перед кафедральним собором у Белграді.
Звідти учасники ходи, а серед них з десяток людей у священицьких ризах, закритими для руху вулицями попрямували до Храму Святого Савви.
Вони несли банери, ікони, розп'яття, а деякі навіть зображення президента Росії Владіміра Путіна.
Це другий великий відкритий мітинг груп і організацій, які виступають проти проведення Європрайду в Белграді.
Два тижні тому, 14 серпня, кілька тисяч людей зібралися в Белграді, їх підтримали деякі опозиційні партії, наприклад "Двері".
У суботу президент Сербії заявив, що Європрайд "скасовується або відкладається".
Пізніше уряд Сербії оголосив, що "наразі немає умов безпеки" для міжнародної маніфестації, присвяченої правам ЛГБТ, яка відбудеться в Белграді.
"Певні екстремістські угруповання можуть використати і зловживати цим заходом і бажанням Сербії його організувати, щоб ще більше посилити напруженість і привести Сербію до нестабільності", - йдеться в повідомленні уряду.
Організатори Європрайду відповіли, що держава не може скасувати акцію, а лише заборонити, але таке рішення було б неконституційним.
"Європрайд відбудеться", – сказали вони.