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В Сербии противники Европрайда вышли на улицы с иконами и портретами Путина

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 08:38

В Белграде несколько тысяч человек приняли участие в акции в поддержку традиционных ценностей и против продвижения прав ЛГБТ+ и гей-парадов после объявления об отмене Европрайда в сентябре.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает BBC.

Несколько тысячную колонну по центральным улицам Белграда в храм Святого Саввы возглавили мотоциклисты со знаками клуба "Ночные волки".

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Запах церковных благовоний и пение песен ознаменовали начало собрания перед кафедральным собором в Белграде.

Оттуда участники шествия, а среди них с десяток человек в священнических ризах, закрытыми для движения по улицам направились в Храм Святого Саввы.

 
фото Балканський оглядач

Они несли баннеры, иконы, распятия, а некоторые даже изображения президента России Владимира Путина.

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Это второй крупный открытый митинг групп и организаций, выступающих против проведения Европрайда в Белграде.

Две недели назад, 14 августа, несколько тысяч человек собрались в Белграде, их поддержали некоторые оппозиционные партии, например, "Двери".

В субботу президент Сербии заявил, что Европрайд "отменяется или откладывается".

Позже правительство Сербии объявило, что "пока нет условий безопасности" для международной манифестации, посвященной правам ЛГБТ, которая состоится в Белграде.

"Определенные экстремистские группировки могут использовать и злоупотреблять этим мероприятием и желанием Сербии его организовать, чтобы еще больше усилить напряженность и привести Сербию к нестабильности", - говорится в сообщении правительства.

Организаторы Европрайда ответили, что государство не может упразднить акцию, а только запретить, но такое решение было бы неконституционным.

"Европрайд состоится", – сказали они.

Темы: СербияПутин
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