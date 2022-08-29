Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: Шойгу в немилості у Путіна через брак прогресу у війні

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 08:50
Шойгу і Путін, Getty Images

Британська розвідка розповіла про проблеми у міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, який через відсутність успіхів на полі бою опинився в немилості у президента Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зокрема, розвідка згадує нещодавні повідомлення незалежних російських ЗМІ, що через проблеми, з якими стикається Росія у війні проти України, Шойгу тепер відсторонений від російського керівництва, а оперативні командувачі безпосередньо інформують президента Путіна про хід війни.

Як стверджують у Міноборони Британії, російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився.

"Ймовірно, Шойгу довго намагався подолати свою репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельному секторі та в Міністерстві надзвичайних ситуацій" - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, розвідка Британії називає зумисною дезінформацією заяву міністра оборони РФ про те, що Росія нібито як "жест доброї волі" сповільнила воєнну кампанію, аби зменшити кількість жертв серед цивільного населення. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Велика БританіярозвідкаРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Труханов заперечив, що хоче переговорів з РФ: будемо боротись до остаточної перемоги

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС сфокусується на трьох завданнях – МЗС

В Росії офіційно підтвердили смерть нардепа зрадника Ковальова

відеоВ окупованому Мелітополі пролунали вибухи

NASA перенесло запуск Artemis I в рамках першої за 50 років місії на Місяць

Україна вже не хоче ПДЧ в НАТО та потребує лише членства - Стефанішина

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Втрати ворога перевалили за 47 тисяч мертвих окупантів
Росіяни будують понтонну переправу біля Антонівського мосту – супутникове фото
РФ влаштовує "криваву виставу" в Енергодарі, щоб приховати свої "ядерні" злочини – ОП
"Азов" відкрив набір для нових бійців
Останні новини
20:39
Із українських портів вийшли ще три судна з 40 тисячами тонн зерна
20:37
Зеленський про переговори з РФ: Вони все одно прийдуть за іншими територіями
20:16
Прем'єр Польщі закликав Макрона прискорити фінансову й військову допомогу Україні
20:02
Труханов заперечив, що хоче переговорів з РФ: будемо боротись до остаточної перемоги
19:56
Комітет Ради підтримав пропозицію про повернення акцизів на пальне
19:53
У Словаччині нагородили український народ за участь у повстанні 1944 року і стійкість у війні з РФ
19:46
Публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень – ОПОРА
19:45
ЄС висловив очікування від нового закону "Про медіа" в Україні
19:37
Зоозахисники обурені новою програмою Національного цирку і звинувачують УКФ у підтримці садизму
19:27
Нідерланди надішлють ще три групи слідчих в Україну, щоб допомогти розслідуванню МКС
Усі новини...