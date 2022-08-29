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Розвідка Британії: Шойгу в немилості у Путіна через брак прогресу у війні

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 08:50
Розвідка Британії: Шойгу в немилості у Путіна через брак прогресу у війні
Шойгу і Путін, Getty Images

Британська розвідка розповіла про проблеми у міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, який через відсутність успіхів на полі бою опинився в немилості у президента Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зокрема, розвідка згадує нещодавні повідомлення незалежних російських ЗМІ, що через проблеми, з якими стикається Росія у війні проти України, Шойгу тепер відсторонений від російського керівництва, а оперативні командувачі безпосередньо інформують президента Путіна про хід війни.

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Як стверджують у Міноборони Британії, російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився.

"Ймовірно, Шойгу довго намагався подолати свою репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельному секторі та в Міністерстві надзвичайних ситуацій" - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, розвідка Британії називає зумисною дезінформацією заяву міністра оборони РФ про те, що Росія нібито як "жест доброї волі" сповільнила воєнну кампанію, аби зменшити кількість жертв серед цивільного населення. 

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Теми: Велика БританіярозвідкаРосіявійна
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