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Разведка Британии: Шойгу в немилости у Путина из-за нехватки прогресса в войне

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 08:50
Разведка Британии: Шойгу в немилости у Путина из-за нехватки прогресса в войне
Шойгу и Путин, Getty Images

Британская разведка рассказала о проблемах у министра обороны РФ Сергея Шойгу, который из-за отсутствия успехов на поле боя оказался в немилости у президента Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В частности, разведка вспоминает недавние сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.

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Как утверждают в Минобороны Британии, российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.

"Вероятно, Шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию человека, не имеющего значительного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций" - говорится в обзоре.

Как сообщалось, разведка Британии называет умышленной дезинформацией заявление министра обороны РФ о том, что Россия якобы "жест доброй воли" замедлила военную кампанию, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.

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Темы: ВеликобританияразведкаРосcиявойна
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