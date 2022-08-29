Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Ризі зі ставка біля знесеного радянського пам’ятника відкачали воду, рибу віддали зоопарку

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 09:00

У Ризі зі штучного ставка біля знесеного обеліску в парку Перемоги відкачано воду, рибу, яка мешкала у ставку, передано у розпорядження Ризького зоопарку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Після відкачування води у басейні залишилися лише невеликі калюжі у деяких місцях. Насос, який стояв поряд із пам'ятником із самого початку демонтажних робіт, 28 серпня прибрали.

Реклама:

Раніше після консультації з фахівцями-екологами було вирішено, що риб, які жили у ставку біля радянської пам'ятки в парку Перемоги, не слід переміщати в іншу водойму. У ставку поруч із пам'ятником мешкали переважно карасі.

За попередньою домовленістю рибу, що мешкала у водоймі, передали Ризькому зоопарку. Деякі карасі будуть згодовані мешканцям зоопарку, а частину з них випустять у басейн, що оточує острів з геладами (рідкісний вид приматів із родини мавпових, близький родич павіанів).

Як повідомлялося, 25 серпня у парку Перемоги під оплески рижан було знесено центральний елемент пам'ятника - 79-метровий обеліск. А перед цим протягом двох днів було знесено всі скульптури.

ВІДЕО ДНЯ

Падіння обеліска в ставок не вбило риб, що там живуть. У Ризькій думі пояснили, що після того, як обеліск впав у воду, мертвої риби на поверхні водоймища не бачили, під водою можна було спостерігати звичайне життя. Робітники знайшли одного карася, викинутого на берег бризками води, і повернули рибу до ставка.

Теми: ЛатвіядекомунізаціявійнаСРСР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Латвія
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: