У Ризі зі ставка біля знесеного радянського пам’ятника відкачали воду, рибу віддали зоопарку

У Ризі зі штучного ставка біля знесеного обеліску в парку Перемоги відкачано воду, рибу, яка мешкала у ставку, передано у розпорядження Ризького зоопарку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Після відкачування води у басейні залишилися лише невеликі калюжі у деяких місцях. Насос, який стояв поряд із пам'ятником із самого початку демонтажних робіт, 28 серпня прибрали.

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Раніше після консультації з фахівцями-екологами було вирішено, що риб, які жили у ставку біля радянської пам'ятки в парку Перемоги, не слід переміщати в іншу водойму. У ставку поруч із пам'ятником мешкали переважно карасі.

За попередньою домовленістю рибу, що мешкала у водоймі, передали Ризькому зоопарку. Деякі карасі будуть згодовані мешканцям зоопарку, а частину з них випустять у басейн, що оточує острів з геладами (рідкісний вид приматів із родини мавпових, близький родич павіанів).

Як повідомлялося, 25 серпня у парку Перемоги під оплески рижан було знесено центральний елемент пам'ятника - 79-метровий обеліск. А перед цим протягом двох днів було знесено всі скульптури.

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Падіння обеліска в ставок не вбило риб, що там живуть. У Ризькій думі пояснили, що після того, як обеліск впав у воду, мертвої риби на поверхні водоймища не бачили, під водою можна було спостерігати звичайне життя. Робітники знайшли одного карася, викинутого на берег бризками води, і повернули рибу до ставка.