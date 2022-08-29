В Риге из пруда у снесенного советского памятника откачали воду, рыбу отдали зоопарку

В Риге из искусственного пруда возле снесенного обелиска в парке Победы откачана вода, рыба, обитавшая в пруду, передана в распоряжение Рижского зоопарка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

После откачки воды в бассейне остались лишь небольшие лужи в некоторых местах. Насос, стоявший рядом с памятником с самого начала демонтажных работ, 28 августа убрали.

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Ранее после консультации со специалистами-экологами было решено, что рыб, живших в пруду у советской памятки в парке Победы, не следует перемещать в другой водоем. В пруду рядом с памятником жили преимущественно караси.

По предварительной договоренности рыбу, обитавшую в водоеме, передали Рижскому зоопарку. Некоторые караси будут скормлены жителям зоопарка, а часть из них выпустят в бассейн, окружающий остров с геладами (редкий вид приматов из обезьяньей семьи, близкий родственник павианов).

Как сообщалось, 25 августа в парке Победы под аплодисменты рижан был снесен центральный элемент памятника – 79-метровый обелиск. А перед этим в течение двух дней были снесены все скульптуры.

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Падение обелиска в пруд не убило живущих там рыб. В Рижской думе объяснили, что после того, как обелиск упал в воду, мертвой рыбы на поверхности водоема не видели, под водой можно было наблюдать обычную жизнь. Рабочие нашли одного карася, выброшенного на берег брызгами воды, и вернули рыбу в пруд.