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Втрати ворога перевалили за 47 тисяч мертвих окупантів

Мазуренко Альона Понеділок, 29 серпня 2022, 09:16
фото: Генштаб

Станом на 187 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 100 військових, 1 947 танки та 1 060 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 947 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 269 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1 060 (+10) од,
  • РСЗВ – 279 (+5) од,
  • засобів ППО – 149 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 203 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 188 (+17) од,
  • спеціальної техніки – 101 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.  

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Теми: ГенштабРосіяЗбройні силивійна
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