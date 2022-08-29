Втрати ворога перевалили за 47 тисяч мертвих окупантів
Понеділок, 29 серпня 2022, 09:16
Станом на 187 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 100 військових, 1 947 танки та 1 060 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 947 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 269 (+12) од,
- артилерійських систем – 1 060 (+10) од,
- РСЗВ – 279 (+5) од,
- засобів ППО – 149 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 203 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6) од,
- крилатих ракет – 196 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 188 (+17) од,
- спеціальної техніки – 101 (+2) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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