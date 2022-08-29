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Потери врага перевалили за 47 тысяч мертвых оккупантов

Мазуренко Алена Понедельник, 29 августа 2022, 09:16
фото: Генштаб

По состоянию на 187-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 47 100 военных, 1 947 танков и 1 060 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 47 100 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 947 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 269 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1 060 (+10) ед,
  • РСЗО – 279 (+5) ед,
  • средств ПВО – 149 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 203 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 196 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 188 (+17) ед,
  • специальной техники – 101 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Темы: ГенштабРосcияВооруженные силывойна
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