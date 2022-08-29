Міністри оборони ЄС проведуть неформальну зустріч, говоритимуть і про військову підтримку України

Міністри оборони країн-членів ЄС 29 серпня їдуть до Праги на неформальну зустріч, на якій, серед іншого, буде обговорюватися подальша військова підтримка для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Наскільки відомо ЗМІ, одне з питань у порядку денного - ідея головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про створення загальноєвропейської місії для навчання українських військових.

Минулого тижня він зазначив, що не розуміє, чому Євросоюз має таку програму, наприклад, для Мозамбіку, але досі не має її для України.

Ідея загалом не нова, оскільки незадовго перед початком повномасштабної війни Київ просив ЄС допомогти з підготовкою українських військових та адаптацією до стандартів НАТО. Наскільки відомо, Європейська служба зовнішніх справ тоді запропонувала кілька варіантів, зокрема й навчальну місію. Ідею підтримали країни східного флангу ЄС, але деякі інші, у тому числі Німеччина, Італія, Греція та Кіпр, не погоджувались, побоюючись спровокувати Росію. Берлін натомість виступав за фінансову підтримку. Після 24 лютого ці аргументи вже втратили підґрунтя і зараз німецькі інструктори і так навчають українців, які будуть працювати з переданою зброєю, тож пропозиція Борреля має більші шанси на успіх.

Зустріч проходитиме під головуванням Чехії, яка зараз очолює Раду ЄС, і завершиться 30 серпня.

31 серпня, нагадаємо, міністри ЄС планують обговорити візові обмеження для росіян у зв’язку з війною РФ проти України, за що активно виступає східний фланг членів ЄС, особливо безпосередні сусіди Росії.

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Жозеп Боррель вже заявив, що загальна заборона на видачу віз громадянам РФ навряд чи знайде необхідну підтримку.