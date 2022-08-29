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Министры обороны ЕС проведут неформальную встречу, обсудят и военную поддержку Украины

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 09:38

Министры обороны стран-членов ЕС 29 августа едут в Прагу на неформальную встречу, на которой, в частности, будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Насколько известно СМИ, один из вопросов в повестке дня – идея главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о создании общеевропейской миссии для обучения украинских военных.

На прошлой неделе он отметил, что не понимает, почему у Евросоюза есть такая программа, например, для Мозамбика, но до сих пор нет ее для Украины.

Идея в целом не новая, поскольку незадолго перед началом полномасштабной войны Киев просил ЕС помочь с подготовкой украинских военных и адаптацией к стандартам НАТО. Насколько известно, Европейская служба внешних дел тогда предложила несколько вариантов, в том числе и учебную миссию. Идею поддержали страны восточного фланга ЕС, но некоторые другие, включая Германию, Италию, Грецию и Кипр, не соглашались, "чтобы не спровоцировать Россию". Берлин вместо этого выступал за финансовую поддержку. После 24 февраля эти аргументы потеряли почву и сейчас немецкие инструкторы и так учат украинцев, которые будут работать с переданным оружием, поэтому предложение Борреля имеет большие шансы на успех.

Встреча пройдет под председательством Чехии, которая сейчас возглавляет Совет ЕС, и завершится 30 августа.

31 августа министры ЕС планируют обсудить визовые ограничения для россиян в связи с войной РФ против Украины, за что активно выступает восточный фланг членов ЕС, особенно непосредственные соседи России.

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Жозеп Боррель уже заявил, что общий запрет на выдачу виз гражданам РФ вряд ли найдет необходимую поддержку.

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Темы: ЕСвойна
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