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Министры обороны ЕС проведут неформальную встречу, обсудят и военную поддержку Украины

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 09:38

Министры обороны стран-членов ЕС 29 августа едут в Прагу на неформальную встречу, на которой, в частности, будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Насколько известно СМИ, один из вопросов в повестке дня – идея главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о создании общеевропейской миссии для обучения украинских военных.

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На прошлой неделе он отметил, что не понимает, почему у Евросоюза есть такая программа, например, для Мозамбика, но до сих пор нет ее для Украины.

Идея в целом не новая, поскольку незадолго перед началом полномасштабной войны Киев просил ЕС помочь с подготовкой украинских военных и адаптацией к стандартам НАТО. Насколько известно, Европейская служба внешних дел тогда предложила несколько вариантов, в том числе и учебную миссию. Идею поддержали страны восточного фланга ЕС, но некоторые другие, включая Германию, Италию, Грецию и Кипр, не соглашались, "чтобы не спровоцировать Россию". Берлин вместо этого выступал за финансовую поддержку. После 24 февраля эти аргументы потеряли почву и сейчас немецкие инструкторы и так учат украинцев, которые будут работать с переданным оружием, поэтому предложение Борреля имеет большие шансы на успех.

Встреча пройдет под председательством Чехии, которая сейчас возглавляет Совет ЕС, и завершится 30 августа.

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31 августа министры ЕС планируют обсудить визовые ограничения для россиян в связи с войной РФ против Украины, за что активно выступает восточный фланг членов ЕС, особенно непосредственные соседи России.

Жозеп Боррель уже заявил, что общий запрет на выдачу виз гражданам РФ вряд ли найдет необходимую поддержку.

Темы: ЕСвойна
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