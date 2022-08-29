Фургон виїхав на зустрічну і врізався в автобус: 15 травмованих і загиблий

У зіткненні рейсового автобуса та легкового автомобіля на Івано-Франківщині загинула людина, більше десяти пасажирів автобуса доставили до лікарні, серед постраждалих – шестеро дітей.

Джерело: поліція Івано-Франківської області, ДСНС

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 серпня о 19:10 між населеними пунктами Назавизів та Цуцилів Надвірнянського району.

Поліцейські попередньо встановили, що 52-річний водій, мешканець району, керуючи автомобілем Peugeot Partner, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Богдан", сполученням "Івано-Франківськ - Верховина".

За кермом автобуса перебував 30-річний мешканець Верховини.

В результаті автопригоди водій автівки від отриманих травм загинув на місці події.

Керманич автобуса та ще 15 його пасажирів (за даними рятувальників – 16 –ред.), серед яких 6 дітей, доставлено до медзакладу.

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Двоє осіб отримали травми середньої тяжкості, усі інші – легкі тілесні ушкодження, повідомляє поліція.

Серед травмованих є переселенці.

На момент аварії в автобусі перебувало 22 людини.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі в рамках розпочатого кримінального провадження.