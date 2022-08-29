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Фургон выехал на встречную и врезался в автобус: 15 травмированных и погибший

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 августа 2022, 10:51
фото ГСЧС

В столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля в Ивано-Франковской области погиб человек, более десяти пассажиров автобуса доставили в больницу, среди пострадавших – шестеро детей.

Источник: полиция Ивано-Франковской области, ГСЧС

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа в 19:10 между населенными пунктами Назавизов и Цуцилов Надворнянского района.

Полицейские предварительно установили, что 52-летний водитель, житель района, управляя автомобилем Peugeot Partner, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом "Богдан", сообщением "Ивано-Франковск" – Верховина".

 

За рулем автобуса находился 30-летний житель села Верховина.

В результате аварии водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

 

Водитель автобуса и еще 15 его пассажиров (по данным спасателей – 16 – ред.), среди которых 6 детей, доставлены в медучреждение.

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Два человека получили травмы средней тяжести, все остальные – легкие телесные повреждения, сообщает полиция.

Среди травмированных есть переселенцы.

На момент аварии в автобусе находились 22 человека.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют следователи в рамках начатого уголовного производства.

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Темы: ДТПИвано-Франковская область
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