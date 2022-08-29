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Стефанішина назвала можливі строки відкриття переговорів про членство у ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 11:13
Ольга Стефанішина. фото з Facebook

На думку віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, реалістичний час відкриття переговорів про членство у ЄС - 2023 рік.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Абсолютно реалістично виглядає 2023 рік. ЄС почав з нами працювати не 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитальник і ми це робили разом з ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію.

Тобто, розуміння України дуже велике. Тому певні процедури - такі, як скрінінг, оцінка ринків, законодавство - це не те, що потребуватиме років, а це вже робота, яку треба оформити. Тому абсолютно реалістично перейти до перемовин після всіх оцінок вже в 2023 році", - зазначила Стефанішина.

На запитання про те, чому посол ЄС назвав можливим строком "другу половину 2023 року", вона пояснила, що Євросоюз робить прогнози за обережнішим сценарієм. 

За її словами, більша ясність щодо початку перемовин з’явиться під кінець 2023 року, коли зберуться на зустріч президенти ЄС і України.

За оцінками Стефанішиної, Україна спроможна виконати вимоги у рамках переговорів протягом навіть трьох років і мова точно не йде про десятиліття. 

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"У нас жорстка позиція, яка полягає в тому, що ми взяли ініціативу в свої руки. Ми не чекаємо і не сидимо, допоки ЄС нам розкаже як далі рухатися в ЄС. Ми не хочемо йти слідами останніх країн розширення, ми не хочемо бути частиною балканського формату розширення - тому що кожна хвиля розширення має свої певні історичні аспекти. 

Україна отримала формальний статус лише в червні, але до цього ми зробили дуже багато - дуже багато провели реформ, виконали дуже багато зобов’язань по Угоді про асоціацію, що, в принципі, в умовах війни уможливило важливі рішення: транспортний безвіз, приєднання до європейської енергосистеми, анулювання тарифів і квот, і багато-багато речей, які ще стануться на початку року", - пояснила віцепрем’єрка. 

Повне інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".

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Теми: ЄСєвроінтеграція
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