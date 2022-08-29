Стефанишина назвала возможные сроки открытия переговоров о членстве в ЕС

По мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, реалистичное время открытия переговоров о членстве в ЕС – 2023 год.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Совершенно реалистично выглядит 2023 год. ЕС начал с нами работать не 23 июня. Мы подготовили почти 6 тысяч ответов на вопросник и мы это делали вместе с ЕС. Потому что все реформы, которые мы делали, мы делали совместно во исполнение Соглашения об ассоциации.

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То есть понимание Украины очень велико. Поэтому определенные процедуры – такие, как скрининг, оценка рынков, законодательство – это не то, что потребует лет, а это уже работа, которую нужно оформить. Поэтому абсолютно реалистично перейти к переговорам после всех оценок уже в 2023 году", – отметила Стефанишина.

На вопрос о том, почему посол ЕС назвал возможным сроком "вторую половину 2023 года", она пояснила, что Евросоюз делает прогнозы по более осторожному сценарию.

По ее словам, большая ясность относительно начала переговоров появится к концу 2023 года, когда соберутся на встречу президенты ЕС и Украины.

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По оценкам Стефанишиной, Украина способна выполнить требования в рамках переговоров даже в течение трех лет, и речь точно не идет о десятилетиях.

"У нас жесткая позиция, которая заключается в том, что мы взяли инициативу в свои руки. Мы не ждем и не сидим, пока ЕС нам расскажет как дальше двигаться в ЕС. Мы не хотим идти по следам последних стран расширения, мы не хотим быть частью Балканского формата расширения – потому что каждая волна расширения имеет свои определенные исторические аспекты.

Украина получила формальный статус только в июне, но до этого мы сделали очень многое - очень много провели реформ, выполнили очень много обязательств по Соглашению об ассоциации, что, в принципе, в условиях войны позволило важные решения: транспортный безвиз, присоединение к европейской энергосистемы, аннулирование тарифов и квот, и многие вещи, которые еще произойдут в начале года", - пояснила вице-премьер.

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