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ОГП звинувачує відомого львівського художника у псевдоволонтерстві

Роман ПетренкоПонеділок, 29 серпня 2022, 11:37
ОГП звинувачує відомого львівського художника у псевдоволонтерстві
коллаж уп, фото ОГП та з facebook

Правоохоронці повідомили, що викрили двох львів’ян, які організували схему з продажу автомобілів, які мали йти як гуманітарка на потреби Збройних сил.

Джерело: СБУ Львівщини, Офіс генпрокурора, місцеве видання Tvoemisto 

Деталі: За даними слідства, схему організував відомий львівський художник, який долучився до волонтерського руху. Разом зі спільником та за посередництва водіїв, які займалися доставкою гуманітарної допомоги для ЗСУ і Нацгвардії, вони систематично ввозили на територію України автомобілі на пільгових умовах під виглядом гуманітарної допомоги. Автомобілі оформлялися на адресу благодійного фонду для потреб військовослужбовців ЗСУ.

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Однак замість безоплатної передачі підрозділам ЗСУ вони підшукували покупців іномаркам.

Силовики задокументували факт продажі "волонтерами" чотирьох автівок на загальну суму $20,7 тис, які вже були оплачені та мали передаватись безкоштовно як гумдопомога військовим.

Зазначається, що під час обшуків виявили докази такої діяльності.

ВІДЕО ДНЯ

Ймовірно, йдеться про художника Олеся Дзиндру. Місцеві ЗМІ пишуть, що на початку серпня львів’яни, серед яких і дружина мера міста Садового, виступали на підтримку митця.

Довідково: Олесь Дзиндра – художник, архітектор, інсталятор, громадський діяч зі Львова. Працює в монументальному, декоративному, ужитковому та образотворчому мистецтві.

У 2006 році заснував щорічний фестиваль "Львів – столиця ремесел"; міжнародний фестиваль незалежного кіна "КіноЛев", конкурс "Концепт-шопка", фестиваль міського вертепу, а у 2010 році – культурологічний проект "MezzoДром" – тижні культур національних громад Львова. Із початком війни на Сході Олесь Дзиндра долучився до волонтерського руху.

Оновлено: Після появи обвинувачень зі сторони СБУ і ОГП культурні діячі почали масово висловлюватися на підтримку Дзиндри. Пости про безпідставність звинувачень написали зокрема режисер Михайло Іллєнко, колишня заступниця міністра культури Ірина Подоляк, заступник гендиректора Українського Інституту Алім Алієв, а також військові, яким допоміг Дзиндра.

Теми: Офіс генпрокурораЛьвівволонтериЗбройні сили
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