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ОГП обвиняет известного львовского художника в псевдоволонтерстве

Роман ПетренкоПонедельник, 29 августа 2022, 11:37
коллаж уп, фото ОГП и с facebook

Правоохранители сообщили, что разоблачили двух львовян, которые организовали схему продажи автомобилей, которые должны были идти как гумманитарка на нужды Вооруженных сил.

Источник: СБУ Львовщины, Офис генпрокурора, местное издание Tvoemisto

Детали: По данным следствия, схему организовал известный львовский художник, присоединившийся к волонтерскому движению. Вместе с сообщником и при посредничестве водителей, занимавшихся доставкой гуманитарной помощи для ВСУ и Нацгвардии, они систематически ввозили на территорию Украины автомобили на льготных условиях под видом гуманитарной помощи. Автомобили оформлялись в адрес благотворительного фонда для нужд военнослужащих ВСУ.

Однако вместо безвозмездной передачи подразделениям ВСУ они подыскивали покупателей иномаркам.

Силовики задокументировали факт продажи "волонтерами" четырех автомобилей на общую сумму $20,7 тыс, которые уже были оплачены и должны были передаваться бесплатно в качестве гуммпомощи военным.

Отмечается, что в ходе обысков были обнаружены доказательства такой деятельности.

Вероятно, речь идет о художнике Олесе Дзиндре. Местные СМИ пишут, что в начале августа львовяне, среди которых и супруга мэра города Садового, выступали в поддержку художника.

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Справка: Олесь Дзиндра – художник, архитектор, инсталлятор, общественный деятель из Львова. Работает в монументальном, декоративном, прикладном и изобразительном искусстве.

В 2006 году основал ежегодный фестиваль "Львов - столица ремесел"; международный фестиваль независимого кино "КиноЛев", конкурс "Концепт-шопка", фестиваль городского вертепа, а в 2010 году – культурологический проект "MezzoДром" – недели культур национальных общин Львова. С началом войны на Востоке Олесь Дзиндра присоединился к волонтерскому движению.

Обновлено: После появления обвинений со стороны СБУ и ОГП культурные деятели начали массово высказываться в поддержку Дзиндры. Посты о безосновательности обвинений написали в частности режиссер Михаил Ильенко, бывший заместитель министра культуры Ирина Подоляк, заместитель гендиректора Украинского Института Алим Алиев, а также военные, которым помог Дзиндра.

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Темы: Офис генпрокурораЛьвовволонтерыВооруженные силы
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